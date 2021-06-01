شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بهدوء – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة ليبتعد تدريجياً عن دعم القناة الصاعدة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 29.00 كمحطة رئيسي تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 27.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.65 والمقاومة 28.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد