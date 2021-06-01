الاقتصاد

الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 01-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية إضافية ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويرتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابي مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 111.05 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

 

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 109.22.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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