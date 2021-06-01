شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية إضافية ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويرتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابي مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 111.05 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد