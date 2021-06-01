شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من المقاومة – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوي ليختبر المقاومة المحورية 1.4238، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.4095، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نشير إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.4375، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 1.4035 ثم 1.3900 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4150 والمقاومة 1.4320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير