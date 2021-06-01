شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1.2170، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة رئيسية تالية، يدعمه المتوسط المتحرك 50.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2170 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 1.2064 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد