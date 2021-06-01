شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة، مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس آب 56 سنتا، أو 0.9 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار، أو 1.5 بالمئة إلى 67.33 دولار للبرميل.

وذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة وحلفاءها، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، سيلتزمون عن الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع اليوم الثلاثاء.

وقرر تجمع أوبك+ في أبريل نيسان زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو أيار إلى يوليو تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأوضح محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة بحثية اليوم، "نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين".