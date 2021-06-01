شكرا لقرائتكم خبر عن الإناث أكثر المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنسبة 62% في الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت الإناث على الصدارة بالنسبة لأعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بنسبة 62.07% في نهاية الربع الأول لعام 2021، غير أنها احتلت المركز الثاني في الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء بنسبة 47.01%، وبلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نهاية الربع الأول عام 2021 نحو 9.84 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 1.98 مليون مستفيدة مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2020 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 8.6 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 2.06 مليون مستفيدة.

في المقابل بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول عام 2021 نحو 11.09 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.21 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول 2020 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 9.26 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.1 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2021 المركز الأول بنسبة 52.99%، بينما احتلت المركز الثاني بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 37.93%.

وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 20.93 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع 17.87 مليار جنيه خلال الربع ذاته عام 2020 بنسبة نمو 17.13%، وبالرغم من تحقيق نمو في قيمة المحفظة، انخفضت أعداد المستفيدين إلى 3.19 مليون مستفيد في نهاية الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول عام 2020 بنسبة انخفاض 0.36%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة تمويل قدرها 11.58 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2021 بينما جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين وبلغت 1.3 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2020، والذي بلغت قيمة أرصدة التمويل 9.26 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.19 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل شركات التمويل متناهي الصغر المركز الأول بنسب 55.35% بينما احتلت المركز الثاني من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 40.77%.