شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار "مازيراتي جيبلي هايبريد" الجديدة كليًّا للمرة الأولى بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ سعر السيارة مازيراتي جيبلي هايبريد الفئة الأولي القياسية حوالي 1.990.000 جنيه مصري في السوق المحلية، إلى جانب الفئة " نيرو" الأعلى تجهيزا ويكون سعرها حسب التجهيزات المطلوبة.

تتوافَر أولى سيارات مازيراتي التي تتبنّى التقنيات الهجنية في السوق المصرية بفئتين تجهيزيتين وهُما الفئة القياسية، والفئة "نيرو" الأعلى تجهيزا.

تستعين "جيبلي هايبريد" بمنظمة دفع هجينة عالية الكفاءة تتضمَّن محركًا احتراق داخلي من 4 أسطوانات سعة لترين مع شاحن توربيني، جنبًا إلى جنبٍ مع مولد تيار متردد بقدرة 48 فولت وشاحن كهربائي فائق إضافي (e-Booster) مدعوم ببطارية مثبّتة في مُؤخّرة السيارة، لتكون المحصّلة النهائية طاقة إجمالية تبلغ 330 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 450 نيوتن-متر، حيث يتم توليد كل ذلك من 1,500 دورة في الدقيقة فقط وهو ما يُمكن ترجمته في الانطلاق مِن السكون إلى سرعة 100 كلم/ساعة في زمن لا يتجاوز الـ5.7 ثوانٍ، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 255 كلم/ساعة.

وتتّصل منظومة الدفع الذكية بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران إلى العجلات الخلفية فقط، كما يتوافر ترس تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق على المحور الخلفي .

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، فنجدها تستعين بمكوّنات ذات جودة عالية ، ناهيك بباقة مختارة مِن التجهيزات الفخمة واللمسات الرياضية ، بالإضافة إلى مقاعد جلدية فاخرة ومساند رأس تتزين بشعار علامة مازيراتي في الأمام والخلف، بخلاف لوحة عدّادات تتضمن شاشة متعددة الاستخدامات قياس 7 بوصات ومقعد للسائق يُمكن التحكّم فيه كهربائيًّا في 6 اتّجاهات، بينما يُمكن التحكّم في مقعد الراكب الأمامي يدويًّا في 4 اتّجاهات.

كذلك المكيّف الهواء الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مُختلفتين، ومثبّت للسرعة وكاميرا للرؤية الخلفية ، وعتب معدني للأبواب الأمامية والخلفية عليه علامة مازيراتي ، بالإضافة إلي النظام الصّوتي النشط الذي يُعطي هديرًا مُحبّبًا للمحرك، والنظام الصوتي فئة "بوز" المكوّن من 8 سمّاعات .

بالإضافة إلى مقوّد ثلاثي الأذرع مُتعدّد الاستخدامات مُثبَّت عليه عتلات لتعيير السرعات وحسّاسات ركن أمامية وخلفية وفتحة سقف بانورامية وزجاج خلفي خاص يمتصّ أشعة الشمس والضوضاء الخارجية، وأيضًا شاحن لاسلكي للهواتف المحمولة والنظام الصوتي عالي النقاء فئة "هارمان كاردون ".