شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.39% ليخسر السهم نحو 40 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 99.50، ليستهدف مستوى المقاومة 106.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 101.40 ومستوى المقاومة 106.20.