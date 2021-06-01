شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.42% ليخسر السهم نحو 6 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.78 ومستوى المقاومة 14.68.