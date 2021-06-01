شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد به تعافيه، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.43% ليخسر السهم نحو 8 هللة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 18.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 19.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.84 ومستوى المقاومة 19.00.