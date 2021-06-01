شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المتطورة (2120) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة وللجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 9.93% ليكسب السهم نحو 4.15 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وقد جاء ارتفاع السهم بعدما نجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 47.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 54.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.05 ومستوى المقاومة 51.00.