شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة ريت (4331) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.49% ليكسب السهم نحو 15 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابية لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.25، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 32.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.25 ومستوى المقاومة 32.80.