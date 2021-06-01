شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يتحرك بنطاق محدود – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.60% ليخسر السهم نحو 20 هللة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 32.30، ليستهدف مستوى المقاومة 35.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.30 ومستوى المقاومة 34.50.