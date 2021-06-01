شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.55% ليكسب السهم نحو 50 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 88.80، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 77.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 84.40 ومستوى المقاومة 96.60.