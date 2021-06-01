شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يتخلص من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ريدان (6012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هباطة على المدى القصير، ولينجح بدوره في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.06% ليكسب السهم نحو ريال.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 32.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.40 ومستوى المقاومة 35.70.