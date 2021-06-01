شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت حائل (3001) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.66، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.66 ومستوى المقاومة 20.00.