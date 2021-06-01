شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكافح لاختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.03% بما يعادل 3.56 نقطة، وذلك في ظل محاولات المؤشر اختراق مستوى المقاومة المهم 10,540.17.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 10,540.17، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,700.00.