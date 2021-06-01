شكرا لقرائتكم خبر عن لموظفى الدولة.. العلاوة الدورية 7٪ بداية من يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قيمتها
حدد قانون الخدمة المدنية مقدار ونسبة العلاوة الدورية بـ7٪ من الأجر الوظيفي
شروطها
انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة
انقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة
استحقاقها
حدد القانون الأول من يوليو لكل عام ليكون تاريخ استحقاق العلاوة الدورية
مخصصاتها بالموازنة العامة
التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7.5مليار جنيه.