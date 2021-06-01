حدد القانون الأول من يوليو لكل عام ليكون تاريخ استحقاق العلاوة الدورية

انقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة

انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن لموظفى الدولة.. العلاوة الدورية 7٪ بداية من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية