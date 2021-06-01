شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 6740 نقطة، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 6600 نقطة كمستوى اول، شرط ثبات المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,713 بينما مستوى المقاومة هو 6,757 نقطة