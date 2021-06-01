شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10748 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 10700 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 11000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10650 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,718 بينما مستوى المقاومة هو 10,771 نقطة