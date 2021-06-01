شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.535 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 2.45 ريال، كما نجح مؤشر استوكاستيك في اطلاق اشارة شراء، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 2.65 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.45 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.51 وبين مستوى المقاومة هو 2.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد