شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.916 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يو، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.95 ريال كمستوى اول ثم 2.02 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.86 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد