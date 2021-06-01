شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 2.60 ريال، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 2.45 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.77 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط