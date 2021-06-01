شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) تلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 73.40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 76 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم 68 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 79 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 71.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 74.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط