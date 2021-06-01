شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 131 فلس منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل به الى مستوى 110 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 140 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 125 فلس وبين مستوى المقاومة هو 133 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط