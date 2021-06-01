شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 85.80 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 95 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 77 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 97 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 81 فلس وبين مستوى المقاومة هو 89 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط