شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ضغوطا بيعية خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 55.2 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ منتصف الشهر الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان الضغوط البيعية قد تستمر للوصول بالسهم لمستوى الدعم 53 فلس كمستوى اول ثم 45 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 59 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 53.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 56.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط