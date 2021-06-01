شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 127 فلس، بعد سلسلة من الارتفاعات شهدها السهم منذ منتصف شهر ابريل الماضي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 124 فلس كمستوى اول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 140 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 124 فلس وبين مستوى المقاومة هو 130 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط