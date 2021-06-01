شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يغلق عند سعر الفتح -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 217 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، مستقربا اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى امكانية انخفاض السهم لمستويات قد تصل الى 210 ثم 202 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 222 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 212 فلس وبين مستوى المقاومة هو 218 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط