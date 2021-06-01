شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 66.90 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 60.70 فلس، ليخسر بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى اول ثم 49 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 69 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 57.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 64 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط