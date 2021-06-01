شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية استيراد 562 ألف طن من القمح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2021، بكمية 562 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد الفارس، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة أغسطس - سبتمبر2021، بواقع 9 بواخر موزعة على 4 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 245 ألف طن، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 190 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 127 ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة، وبترسية الدفعة الثالثة لهذا العام 2021 تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 1.2 مليون طن من القمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال 8 فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين حتى نهاية أكتوبر القادم، وهو ما يعزز كميات المخزون الإستراتيجي من القمح، إذ تقدم المؤسسة عبر منصة «محصولي» الإلكترونية جميع الخدمات للمزارعين، والمتعلقة بتحديد فروع الاستلام وجدولة المواعيد وجميع إجراءات صرف المستحقات.