شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ماركات أكثر مبيعا بالسوق المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة تشمل أكثر 7 ماركات سيارات مبيعا خلال الربع الأول من عام 2021، وفقا لمجلس معلومات سوق السيارات، وهي كالتالي:

1- ماركة " شيفروليه " حيث احتلت صدارة مبيعات المركبات أول 3 أشهر من 2021 واستطاعت العلامة التجارية تسويق 4 ألف و 876 سيارة، وذلك طبقا لمجلس معلومات سوق السيارات " الأميك " .

2- ماركة "هيونداي" احتلت المركز الثاني لأكثر مبيعًا بقطاع المركبات خلال أول 3 أشهر من 2021 ، تمكنت العلامة الكورية من بيع 3 ألف و 719سيارة من طرازاتها المختلفة .

3- ماركة " نيسان "، حيث احتلت الترتيب الثالث بين الأكثر مبيعًا بقطاع سيارات المركبات خلال نفس الفترة من 2021 بـ2 ألفا و 944 سيارة .

4- ماركة " تويوتا اليابانية " احتلت الترتيب الرابع بين العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال نفس الفترة من 2021 الجاري بعد بيع 2 ألف و 298 سيارة .

5- ماركة " أم جى الصينية " تمكنت من الحصول على المركز الخامس بين الأكثر مبيعًا خلال نفس الفترة من 2021 ، مبيعات العلامة سجلت 2 ألف و 86 سيارة .

6- ماركة "سوزوكي " تمكنت من الحصول على المركز السادس بين الأكثر مبيعًا خلال نفس الفترة من 2021 ، مبيعات العلامة سجلت ألف و 921 سيارة

7 - ماركة " كيا الكورية " بنسبة مبيعات جيدة مقارنة بمثيلاتها من نفس الفئات .