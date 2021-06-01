شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بآخر جلسات مايو على رأسها السياحة والترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات مايو، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.27%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.13%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.79%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.65%، وصعد قطاعي الخدمات التعليمية والبنوك بنسبة 0.41%، 0.24%، على التوالي.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.33%، يليه قطاع الخدمات النقل والشحن بنسبة 1.07%، ثم قطاع الورق مواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.96%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.81%، كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والموارد الأساسية بنسبة 0.26%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 979.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.93%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 58.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50.3 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3985 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.