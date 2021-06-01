جنيهاً واحداً فقط.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، بقيمة طفيفة، حيث زاد الجرام جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار أمس.

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 818 جنيهًا مقابل 817 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 701 جنيه للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 935 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6544 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 0.33 سنتا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.02%؛ ليسجل سعر الأوقية 1904.1 دولار، في الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.