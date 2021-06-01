شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح عند السفر بسيارتك صيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء النقل والمواصلات بنادى سيارات أوروبا (ACE) ونادى سيارات ألمانيا (AvD)، بعض القواعد والإرشادات التى يجب مراعاتها لتحميل السيارة بشكل صحيح قبل الانطلاق فى الرحلات الصيفية والعطلات .

1- القاعدة الأساسية الأولى فى عدم اصطحاب الكثير من الأغراض أثناء السفر؛ لأن كل 100 كيلوجرام إضافى على متن السيارة يؤدى إلى زيادة معدل استهلاك الوقود بمقدار 3ر0 لتر/100 تقريبًا، لأنه كلما زادت حمولة السيارة فإنها تؤثر بالسلب على أمان القيادة.

2- التأكيد على ضرورة تخزين الأمتعة بشكل منظم فى السيارة، حيث يتعين على قائد السيارة وضع الحقائب ثقيلة الوزن فى أدنى مستوى شنطة السيارة قدرالمستطاع .

3- يجب توزيع الأمتعة بالتساوى على الجانبين، وتعمل أحزمة الربط على عدم انزلاق أجزاء الحمولة المنفصلة فى شنطة السيارة عند الإنحراف بالسيارة .

4- أما بالنسبة للسيارات والموديلات الفان أو الاس يو فى فإنه لا يجوز أبدًا تحميل صندوق الأمتعة بما يزيد على الحافة العلوية للمقاعد الخلفية، طالما أن مقصورة السيارة غير مزودة بشبكة فاصلة ثابتة؛ لأن الحمولة العالية تحول دون رؤية السائق للطريق عبر الزجاج الخلفي ، فضلًا عن إمكانية تطاير الحقائب والأمتعة بداخل مقصورة السيارة عند الفرملة المفاجئة، وفي حالة اصطحاب الدراجات " العجل " فى العطلات الصيفية، ينصح الخبراء الألمان بأنه من الأفضل إستعمال حامل الباب الخلفى، الذى يتيح إمكانية تثبيت الدراجات الهوائية بأمان .

5- يجب عدم ملئ صندوق السقف الخارجي من أهم الأسباب التي تعمل علي زيادة معدل إستهلاك الوقود من خلال زيادة مقاومة الهواء، علاوة على أنه يتسبب فى تغيير خصائص أداء السيارة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لتأثير الرياح الجانبية، ولا يتناسب صندوق السقف مع بعض موديلات السيارات.

6- يجب توافر مثلث التحذير وصندوق الإسعافات الأولية يجب أن يكونا فى متناول اليد دائمًا، حتى عند تحميل السيارة بشكل كامل ، وتنطبق هذه النصيحة أيضًا على ألعاب الأطفال، لاسيما فى رحلات العطلات الطويلة ، وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز أبدًا الاستغناء عن استعمال مقاعد الأطفال المناسبة لأعمارهم، على الرغم من أنها تكون ضخمة للغاية .

7- ينصح الخبراء نفخ الإطارات على القيمة القصوى المقررة من الشركة المنتجة عند التحميل الكامل للسيارة وشغل المقاعد بالكامل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة ضبط الكشافات من جديد، إذا كان الضوء يشع فى وضع أعلى بسبب حمولة الأمتعة.