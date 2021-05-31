شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي» يشيد بجهود تحقيق مستهدفات العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي, لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، بحضور نائب الوزير للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي, وأعضاء اللجنة من 11 جهة ذات علاقة بالعمل التطوعي.

وشهد اللقاء استعراض جملة من التوصيات والقرارات الخاصة باجتماعات اللجنة السابقة، بالإضافة إلى استعراض ما أُنجز من طموحات ومستهدفات العمل التطوعي.

وأشاد المهندس الراجحي بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة في تحقيق مستهدفات العمل التطوعي وصولا إلى مليون متطوع في عام 2030م.

ويعد هذا اللقاء الثالث ضمن اللقاءات الدورية لأعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.