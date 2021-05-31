شكرا لقرائتكم خبر «الإحصاء» تستعد لتنفيذ مسوح اقتصادية عبر الهاتف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الهيئة العامة للإحصاء في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية، وتشمل المدن والمحافظات التابعة لها.

وعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية سينفذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة في الفترة الحالية.

وأوضحت الهيئة أنه نظرا لاستمرار جائحة كورونا ووفقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها، فسوف تنفذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، حيث سيتم قريبا الاتصال بالعينات الإحصائية المختارة لتمثل المجتمع السعودي ككل وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، وسيتواصل الممثل الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال خط الهاتف الإحصائي رقم (920020081) للاستفسار وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي.

ومن المسوح التي ستنفذ عبر الهاتف الإحصائي مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن عمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين في المملكة.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المواطنين والمقيمين - أفرادا ومؤسسات - إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل مع العينات المحددة في مختلف مناطق المملكة.

أهداف مسح القوى العاملة:

