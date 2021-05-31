شكرا لقرائتكم خبر إنشاء مجلس استدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس المجلس المهندس خالد المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل حديثا يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلا عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.
وأوضح المديفر أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلا عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.
أعضاء مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية:
- ممثلون من قطاعات الصناعة والتعدين
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع
- صندوق التنمية الصناعية السعودي
- هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
- المركز الوطني للتنمية الصناعية
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء مجلس استدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.