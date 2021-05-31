إنشاء مجلس استدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قرارا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وتكليف المستشار أحمد نور أمينا عاما للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس المجلس المهندس خالد المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل حديثا يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلا عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.

وأوضح المديفر أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلا عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.

أعضاء مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية:

