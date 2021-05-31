«الحبوب» تستورد 562 ألف طن قمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2021 ) بكمية 562 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر2021 وبواقع 9 بواخر، موزعة على 4 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 245 ألف طن، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 190 ألف طن ، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 127 ألف طن، مفيدا بأنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت، منها 15 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثالثة لعام 2021 تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 1.2 مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال 8 فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين الذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم، وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح، حيث تقدم المؤسسة عبر منصة «محصولي» الالكترونية كل الخدمات للمزارعين والمتعلقة بتحديد فروع الاستلام وجدولة المواعيد، وإجراءات صرف المستحقات كافة.

الدفعة الثالثة من القمح المستورد







الكمية 562 ألف طن



المناشئ:الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية



زمن الوصول: أغسطس - سبتمبر2021



النقل عبر:9 بواخر موزعة على



4 بواخر لميناء جدة بكمية 245 ألف طن

3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 190 ألف طن

باخرتين لميناء الدمام بكمية 127 ألف طن

الشركات المدعوة للمنافسة: 23 شركة

الشركات المتقدمة للمنافسة 15 شركة