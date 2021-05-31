25 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير821 مخالفة فورية، تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.
ورصدت الفرق مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.
- الجولات: 25,112 زيارة
- الفترة: الأسبوع الماضي
- تحرير:821 مخالفة
- المخالفات:السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة
عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة
عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل
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