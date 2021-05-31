شكرا لقرائتكم خبر 25 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 25 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ».

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير821 مخالفة فورية، تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ورصدت الفرق مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.







الجولات: 25,112 زيارة



الفترة: الأسبوع الماضي



تحرير:821 مخالفة



المخالفات:السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة



عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة

عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل