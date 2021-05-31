662 شكوى على مقدمي الخدمات البريدية في الربع الأول

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وأسفرت نتائج مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الأول من عام2021، وذلك وفقا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم، عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 38 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي (سبل) بواقع 21 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا (DHL) و (زاجل) كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات الدولية.
وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 13 شكوى، تلتها شركة زاجل بــ 3 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات.
شكاوى المستفيدين عن الخدمات البريدية (الربع الأول 2021)
الإجمالي 662 شكوى
نسبة التراجع مقارنة بالربع الرابع 67%
الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية:
فيدكس 38 شكوى
البريد السعودي (سبل) 21 شكوى
أقل الشركات شكاوى
(DHL)
(زاجل)
الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات المحلية:
فيدكس 13 شكوى
زاجل 3 شكاوى
أقل الشركات شكاوى
(UPS)
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