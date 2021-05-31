شكرا لقرائتكم خبر 662 شكوى على مقدمي الخدمات البريدية في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نتيجة لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة (10 أيام) أو نتيجة لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، خلال الربع الأول من عام2021 بنسبة 67% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، حيث بلغ مجموع الشكاوى 662 شكوى مصعدة، مشيرة إلى أن ما يقارب 82% من إجمالي الشكاوى تتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الأول من عام2021، وذلك وفقا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم، عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 38 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي (سبل) بواقع 21 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا (DHL) و (زاجل) كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات الدولية.

وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 13 شكوى، تلتها شركة زاجل بــ 3 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات.

شكاوى المستفيدين عن الخدمات البريدية (الربع الأول 2021)

الإجمالي 662 شكوى

نسبة التراجع مقارنة بالربع الرابع 67%

الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية:

فيدكس 38 شكوى

البريد السعودي (سبل) 21 شكوى

أقل الشركات شكاوى

(DHL)

(زاجل)

الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات المحلية:

فيدكس 13 شكوى

زاجل 3 شكاوى

أقل الشركات شكاوى

(UPS)