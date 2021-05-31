شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 31-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 31-5-2021.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه.

إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، غاز مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ليسيكو مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة-رواد، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشمس للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك قناة السويس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، غاز مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ليسيكو مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة-رواد، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشمس للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك قناة السويس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بلتون المالية القابضة، الدولية للمحاصيل الزراعية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 107 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه. البورصة تخسر 107 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 979.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.93%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 58.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50.3 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3985 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.06%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 22.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.98%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.26%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 11.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.08%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.475 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.529 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.76%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.141 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.59%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 95.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.11%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 45.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.26%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 32.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.07%.