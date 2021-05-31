شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من قوالب الرصاص الخام بقيمة 3.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد برئاسة ياسر الشماع مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث ميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من قوالب الرصاص الخام بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام الإستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 656 لسنة 2020 والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

وبناءا على معلومات سرية مشتركة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة وهيئة الرقابة الإدارية وإدارة البحث الجنائي بميناء بورسعيد بمحاولة شركة ا . ا . ا تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل 4 حاويات مشمول البيان الجمركي رقم 8093 لسنة 2021 بعدد 4 حاويات عشرون قدم أرقام: - TGHU0393040 و GLDU9454094 وMSCU6682012 و CXDU2079495 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 500 متر مربع بلاط أرضيات مصدرة إلى رومانيا .

وتم تشكيل لجنة جمركية من إبراهيم أبوبكر مدير إدارة الحركة والسيد رجب مدير إدارة مجمع الصادر وهلال عبد العظيم مأمور الحركة وعلى صابر مدير التعريفة و على سعود وممدوح السقا من ادارة الشحن الصادر لمعاينة مشمول الحاويات .

وبالمعاينة الفعلية للحاويات تبين وجود كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام على شكل ربطات بوزن 99 طن و595 كيلو جرام وذلك للتهرب من سداد رسم الصادر طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة .

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 3 ملايين و450 ألفا و966 جنيها.

وبلغت رسوم الصادر المستحقة حوالى 697 ألفا و165 جنيها

وقرر محمد حنفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.