شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة قادمة من الإمارات اشتبه محمد حلمى رئيس الوردية وهلال طلعت رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشهاوى رئيس قسم الامن الجمركى فى الراكب م. م. حقيبه لاحد الركاب لوضعة جاكت على العربة الخاصة بحمل الحقائب.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى. وتم تمرير حقائبه والجاكت على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كمال عبدالحافظ مأمور الفحص وإيهاب شوقى رئيس القسم تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام غريبه وكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من كارم محمود ومايكل نبيل مأمورى الحركة تحت إشراف محمد حلمى رئيس الوردية وأيمن فوزى مدير التعريفة بحضور طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطارق عبد المنعم مدير اداره الأمن الجمركى فتبين وجود كيس بداخل الجاكيت الذى حاول الراكب إخفاؤه على عربه تحميل الحقائب وبالكبس 28 هاتف محمول ماركه آيفون اشكال وأحجام وسعات مختلفة. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 588 ألف جنيه.

قرر الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 8 لسنة 2021.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.