شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب 70 دولارا للبرميل مع تحسن توقعات الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولارا للبرميل مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف أوبك+ هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم بسبب عطلة عامة في البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 60 سنتا، أو 0.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل، متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.82 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا، أو 0.9 بالمائة، لتغلق عند 66.91 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 67.26 دولار.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.