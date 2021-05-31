شكرا لقرائتكم خبر عن رواية «666» في مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

استضاف مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة في العين، الكاتبة الروائية والشاعرة المصرية فيبي فرج، خلال ندوة لمناقشة روايتها «666» الصادرة عن دار الراوي للنشر والتوزيع.

بدأت الندوة بكلمة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تحدثت خلالها عن تجربة الكاتبة الإنسانية، التي استوقفتها لشجاعتها وقدرتها على مواجهة المجتمع، والتمسك باختيارها في افتتاح مشروعها الخاص «فيبي بوفيه»، والعمل كبائعة قهوة متجولة على عربة تحمل قصائدها ورواياتها.

وقالت: «كنت شغوفة بالتعرف إلى تجربة الكاتبة الإنسانية أكثر من تجربتها الإبداعية، فكثيرون هم من يكتبون، وقلة من يتمسكون بحلمهم ورؤيتهم لمستقبلهم»، مشيرة إلى أن «فيبي» استطاعت أن تقفز فوق حواجز المجتمع، وتتخطى نظرته التي تسِم أية تجربة خارجة عن مألوفة ب«العيب»، حينما اختارت عملاً لا يتفق مع هذه النظرة، لكونها كاتبة روائية حاصلة على مؤهل جامعي، ولكنها أصرت أن تعمل ما تحب، وأن يجسد عملها اتساع نظرتها للعالم، ويتيح لها الاقتراب أكثر من الناس، وهي مؤمنة بتأثير ذلك في تجربتها الإنسانية والإبداعية.

وعقبت الشيخة شما على الرواية بأنها، كصاحبتها، تقفز بالقارئ قفزات زمانية واسعة في إطار سردي متدفق لدرجة أنه يمكنه أن ينتهي من قراءتها في جلسة واحدة، أو جلستين على الأكثر، ورغم صعوبة فك شيفرة بعض الرموز التي وردت في الرواية، ولكن تلك الصعوبة لا تقف أمام إدراك فكرتها، التي تتمحور حول متوالية الشر، الذي يعيد إنتاج نفسه من دون هوادة، ويتربص بالبشرية عبر تاريخها الطويل.

بدورها، أعربت الكاتبة الروائية فيبي فرج، عن سعادتها بمناقشة روايتها «666»عبر هذه الندوة، وهي المرة الأولى التي تناقشها فيها، مؤكدة أن أكثر شيء يسعدها أن تكتب رواية أو قصيدة تعجب الناس، أو تصنع قهوة تروق لطالبها.