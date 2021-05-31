شكرا لقرائتكم خبر عن ضوء على الثقافة والتنمية في «الشرقية» و«الوسطى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دائرة الثقافة في الشارقة العدد 21 من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، واشتمل العددان على مجموعة مواضيع مميزة ومتنوعة، راصدة للحراك التنموي والثقافي المتمثل في مختلف المشاريع التي تنفذها الشارقة في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وضم عدد «الشرقية» ملفاً عن الرعاية الاجتماعية التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية فرع كلباء، وقد استعرض الملف جهود الفرع والخدمات التي يقدمها للفئات المستهدفة، بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية المنزلية، وتقديم الدعم الاجتماعي والتأهيل للفئات المحتاجة، وغيرها من مبادرات الدائرة التي تأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وضم العدد حواراً مع يوسف المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في خورفكان، وحواراً ثقافياً مع الدكتور عبدالله المغني الذي يمتلك أكبر مكتبة شخصية في خورفكان. واشتمل على تقرير عن مربط ميدان خورفكان للفروسية، كما توقف العدد عند أهم إنجازات المركز الثقافي في دبا الحصن.

بدوره تضمن عدد «الوسطى» تقريرا مفصلا عن التطور الذي تشهده بلدية الذيد في مجال تقنية المعلومات والرقمنة، كما تضمن حواراً مع عسيرة بطي القايدي، عضوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تحدثت فيه عن تجربتها الدراسية والمهنية والاجتماعية.

وحاور علي الكتبي، وتحدث عن قصص الماضي والتاريخ وتراث البادية، ورصد العدد الاهتمام الذي توليه مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) لرواد الأعمال الشباب في المنطقة الوسطى.