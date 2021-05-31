شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الحوسني: «الناموس» خذلني و«اللي نحبهم» عوضني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمد حمدي شاكر

تُوجت الفنانة فاطمة الحوسني بلقب أفضل ممثلة إماراتية في استطلاع ”الخليج 365” السنوي عن دورها في مسلسل «اللي نحبهم»، وبالرغم من تواجدها في الدراما الرمضانية بعملين آخرين تكررت الإشادة بأدائها في هذا العمل تحديداً.

فاطمة الحوسني التي تأجل لها عمل آخر لما بعد رمضان، تكشف في الحوار معها كثيراً من كواليس مشاركاتها الرمضانية، وتفاصيل مفاوضاتها حول بعض الأعمال، ومنها «الناموس» مع الفنان جاسم النبهان الذي استبعدت منه رغم أنها أول فنانة وقعت على المشاركة فيه.

جديدك مسلسل «شيزوفرنيا» الذي تعرضه «نتفليكس» قريباً، ماذا عنه؟

-هذا عمل للشبكة مكون من عشر حلقات، وسمعت أيضاً أنه سيذاع عبر قناة «أبوظبي»، والعمل للمخرج سيف يوسف. ونظراً لكوني أجيد اللهجة السعودية بشكل كبير، اخترت لتجسيد دور أم سعودية ترتبط بزوج له بنتان، وترزق بولد منه، وخلال أحداث المسلسل تحدث غيرة بينها وبين ابنتيه وتفضل ابنها في كل شيء على حسابهما. والعمل في المجمل اجتماعي يناقش قضية موجودة في مجتمعنا العربي، وانتهينا من تصويره أواخر رمضان، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم الدراما بينهم محمد الحجي، وعبدالله القحطاني، وريم العلي، وغيرهم.

رأيناك في أكثر من عمل خلال رمضان، فكيف وفقت بينها؟

- تلك الأعمال لم تكن على البال نهائياً، ولم يكن هناك عمل واحد منها متفق عليه، ولكن الخير في ما اختاره الله، فشاركت في مسلسلات «الروح والرية»، و«اللي نحبهم»، و«ممنوع التجول» مع الفنان ناصر القصبي كضيف شرف في أربع حلقات، رغم أن المتفق كان حلقة واحدة في البداية، إلى جانب مشاركتي في «اختطاف» من إنتاج «إم بي سي»، ولكن تأجل لما بعد رمضان، ولا أعلم التوقيت بالتحديد.

ما معنى أن تلك الأعمال لم تكن على البال؟

- مصادفة، وتوفيق من الله، فأثناء تواجدي في الكويت لتصوير دوري في مسلسل «الروح والرية» للمخرج منير الزعبي والكاتبة أنفال الدويسان، تحدث معي أحد المسؤولين عن «الناموس»، وكنت أول فنانة توقع دورها في المسلسل، ولكن بعد التوقيع ونشر أخبار مشاركتي، جاءني اتصال من أحد مسؤولي الإنتاج يعتذر لاستبعادي وكان السبب غريباً، وغير منطقي، وهو أنني أظهر أكبر من الفنان جاسم النبهان في العمر. وقتها انهرت جداً، وتوقعت عدم مشاركتي في رمضان بدور بطولة، وكان ردي على هذا الشخص وقتها «حسبي الله ونعم الوكيل»، إلى جانب أنهم قطعوا رزقي بالمشاركة في أعمال أخرى. وبرغم ذلك جاءني عرض بطولة أيضاً في مسلسل «سرك الخافي» مع مناف أل، ولم يكتمل أيضاً خاصة أن موعد سفري جاء مع وقف حركة الطيران من وإلى الكويت.

إلى جانب ذلك، كان هناك أيضاً مسلسل آخر حدثني عنه د.حبيب غلوم ولكن نظراً لوفاة والدته توقف هو الآخر، ولكن من حكمة الله جاءتني مكالمة شركة «ظبيان» المسؤولة عن مسلسل «اللي نحبهم» وترشيحي لدور البطولة، وكنت سعيدة جداً، خاصة أنني سأكون وسط أهلي وأولادي وفي بلدي وذلك، أفضل بكثير من السفر.

وماذا عن مسلسلي «ممنوع التجول» و«اختطاف» مع شبكة «إم بي سي»؟

- في البداية كان دوري ضيفة شرف في حلقة واحدة من «ممنوع التجول» ووافقت عليها، خاصة أنها كانت مميزة جداً، وأعجبتني الشخصية فيها، ولكن بعد مشاركتي في تلك الحلقة عرض الإنتاج عليّ حلقات أخرى فاكتملت أربع حلقات وجميعها متميزة في ظل وجود الفنان ناصر القصبي. أما دوري في مسلسل «اختطاف» فجاء بترشيح من مجموعة «إم بي سي»، بعد معرفة دوري في «ممنوع التجول» واقتناعهم بي، ونظراً لضيق الوقت، للأسف، تأجل مثل العديد من الأعمال بسبب «كورونا».. وأنا في النهاية مقتنعة وراضية جداً بما قدمت، وأن كل شيء بتدبير من الله عز وجل.

أي شخصية كانت قريبة منك في الأعمال الذي قُدمت في رمضان؟

بكل تأكيد شخصيتي في مسلسل «اللي نحبهم»، خاصة أن العمل سلس ولا يوجد فيه تصنع، والسيناريو الذي كتبه الفنان مرعي الحليان كان مميزاً أيضاً، إلى جانب المكياج والتمثيل، وكل ما في المسلسل كان بسيطاً جداً، ولكن حبي لتلك الشخصية لا يقلل من الأعمال الأخرى، بالعكس، ففي «ممنوع التجول» كنت بطلة في الحلقات التي شاركت فيها إلى جانب أن المسلسل حلقاته متصلة منفصلة وتحاكي الوقت الذي نعيشه.

مع بداية تواجد سينما وأعمال إماراتية في دور العرض ما سبب عدم تواجدك؟

- بكل بساطة لأنني لن أقدم دور أم في الأعمال السينمائية، ويكفي تقديمها في المسلسلات، إلى جانب أنني أريد المشاركة في عمل مختلف، مع مخرج محترف، وطاقم عمل قوي بداية من الفنانين وحتى آخر شخص، وأن يكون العمل فيه «أكشن» وغموض وإثارة، وهذه شروطي للمشاركة في السينما.

سعادة التتويج في الخليج

أبدت الفنانة فاطمة الحوسني سعادة غامرة باختيارها أفضل ممثلة في استطلاع ”الخليج 365”، مؤكدة أن الفنانين ينتظرونه سنوياً. وقالت الحوسني: كل الشكر لقراء ”الخليج 365” على اختيارهم لي، وبالفعل لكل مجتهدٍ نصيب، فلو لم أكن أستحق هذه الجائزة لما حظيت بها، وجاءتني بعد النتائج العديد من الاتصالات للتهنئة، وفي النهاية الحمد لله على ثقة الجمهور فهم الحكم ويعلمون كم تعبت في حياتي وعملي لأصل إلى تلك المرحلة، وهذا نتاج سنوات كثيرة في المجال الفني. سعادتي غامرة بهذا الاختيار، خاصة أن ردود الأفعال حول مسلسل «اللي نحبهم» وشخصيتي كانت قوية جداً ونسبة المشاهدة كانت عالية، بسبب التواجد في المنزل في ظل «كورونا». وأعد جمهوري وكل من يحبني بتقديم الأفضل العام المقبل.