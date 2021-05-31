شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادات أسعار السيارة " نيسان قشقاي" موديل 2021، بنحو 5000 جنيه لمختلف فئاتها المطروحة فى السوق المحلي، وذلك خلال مايو 2021 .

حيث سجلت أسعار الفئة الأولى من السيارة " نيسان قشقاى" موديل 2021، حوالي 376.400 جنيها مقابل 371.400 جنيها، أما الفئة الثانية فقد سجلت 412.400 جنيها، مقابل 407.400 جنيها، بزياده تقدر نحو 5 ألف جنيه، وعن الفئة الثالثة فقد سجلت 441.400 جنيها، مقابل 436.400 جنيها، بينما سجلت الفئة الرابعة لتسجل 450.500 جنيه، مقابل 445.500 جنيها.

ينتمي طراز "نيسان قشقاى" موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى " إكس – ترونيك ".

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية .

تقدم طرازات نيسان قشقاي موديل 2021 بمجموعة من التجهيزات وسائل الأمن والسلامة، ومنها " الوسائد الهوائية " بالإضافة إلى الفرامل المانعة للانغلاق، وأنظمة توزيع الفرامل وأنظمة مساعدة للفرامل وأنظمة مساعدة عند المنحدرات .

كما تحتوى على جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى .

دعمت طرازات نيسان قشقاي 2021 الفئة الثانية على نفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى أنها زودت ببعض الكماليات، ومنها «أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامى “Intelligent Forward Collision Warning”، ونظام الفرامل الطارئ الذكى . “Intelligent Emergency Braking”

كما تضمنت مكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LEDوحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة . “LED”

دعمت طرازات نيسان قشقاي موديل 2021 الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة ، علاوة علي ذلك أنها تضمنت مجموعة من التجهيزات الإضافية، ومنها: عدد 6 وسائد هوائية ، ومثبت السرعات ، وفتحة سقف بانوراما ، وحساسات المطر .

واحتوت على خاصية تحكم كهربائى بوضعية كرسي السائق، وحساسات للأمطار، وعدد 6 سماعات، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة .