البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10350 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 12830 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3228 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1237 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، غاز مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ليسيكو مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة-رواد، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشمس للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك قناة السويس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 240 مليون جنيه إلى 264 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليون جنيه موزعة على عدد 96 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية في 31/12/2020، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القاهرة للإسكان والتعمير، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.8 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، 330 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 725 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة شركة بي انفستمنتس القابضة 1.9 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، بي انفستمنتس القابضة، 65103 سهم، 140 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل 730 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2020 ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 88 مليون جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي الخسائر العام إلى 105 مليون جنيه.

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن نتائجها المالية المجمعة عن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي والمنتهية في 31 مارس عام 2021، ووصل إجمالي المبيتعات المتعاقد عليها إلى 1.85 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة بيع 333 وحدة تم تحقيقها بصورة رئيسية من مبيعات الوحدات السكنية، وحقق إجمالي المبيعات زيادة نسبتها 114% مقارنة بالربع الأول من 2020، وبلغت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام 849 مليون جنيه بنسبة زيادة 60%، ووصل صافي الربح إلى 100 مليون جنيه بنسبة نمو 235%.

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، ووصل صافي أرباح 50.4 مليون جنيه مقارنة بـ50.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وأعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، اعتماد مجلس الإدارة المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 أبريل عام 2021، وحققت الشركة عجزًا بلغ 4.421 مليون جنيه مقابل فائض قدره 12.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل فائض مستهدف قدره 8.564 مليون جنيه لنفس الفترة.

كما أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، اعتماد مجلس الإدارة المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 أبريل عام 2021، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 82.5 مليون جنيه مقابل مبلغ قدره 97.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

في سياق آخر أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تعيين حازم بدران وطارق طنطاوي في منصبي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة وأعضاء مجلس إدارة منتدبين، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2021.